“Da sottolineare”, affermano il sindaco Gianni Tatti e l’assessore al bilancio Alice Serra, “che la riduzione è uno sforzo sostenuto attraverso le risorse di bilancio, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, soprattutto in questo periodo di crisi economica. L’amministrazione vuole mettere al centro della propria azione politica e di governo il cittadino-utente e contribuente, non tralasciando mai di aggiornare tasse e imposte al ribasso, nei limiti consentiti dalle norme vigenti”.

Nello specifico alle utenze domestiche residenti nel Comune di Ruinas viene riconosciuta una riduzione sino al 35% pro capite del totale del tributo e un azzeramento della quota variabile tari per i minori sotto i 3 anni per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 40 mila euro.

L’amministrazione comunale di Ruinas ha deciso la riduzione della tassa sui rifiuti, la Tari, approvando in consiglio comunale un’apposita delibera che definisce i criteri per l’applicazione della riduzione della tassa.

Il sindaco Gianni Tatti e l'assessore Alice Serra

Agevolazioni utenze domestiche con elevato carico tributario pro capite

• riduzione del 15% della quota fissa e variabile per tutti gli immobili che nel 2021 hanno subito un prelievo per persona pari o maggiore di euro 140 ma inferiore ad euro 160;

• riduzione del 25% della quota fissa e variabile per tutti gli immobili che nel 2021 hanno subito un prelievo per persona pari o maggiore di euro 160 ma inferiore ad euro 180;

• riduzione del 35% della quota fissa e variabile per tributo per persona superiore ad euro 180.

Agevolazioni utenze domestiche con minori di 3 anni

• azzeramento della quota variabile TARI relativa ai componenti del nucleo familiare minori di 3 anni.

Requisiti

• assenza di debiti TARI relativi ad annualità pregresse;

• non applicazione di esenzioni o riduzioni di cui all’art. 24 comma 3 del vigente Regolamento TARI ovvero: a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero, c) fabbricati rurali ad uso abitativo;

• indicatore ISEE del nucleo familiare inferiore ad euro 40.000.

Venerdì, 29 aprile 2022