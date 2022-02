Ruinas

E presto gli anziani potranno rivolgersi all’Informagiovani per chiedere un aiuto nel disbrigo delle pratiche online

Due importanti progetti per avvicinare la sanità al territorio e offrire un prezioso supporto a chi ha poca dimestichezza con le nuove tecnologie. L’amministrazione comunale di Ruinas guidata dal sindaco Gianni Tatti ha stanziato 15.000 euro per l’attivazione del servizio di infermiere di comunità, rivolto ad anziani e non solo che non usufruiscono dell’assistenza domiciliare integrata.

“Questa figura”, ha spietato Tatti, “servirà per l’effettuazione di prelievi ematici in loco, per medicazioni o anche per misurare la pressione arteriosa dei residenti. Evitiamo così di far viaggiare le persone fino a Oristano, specialmente chi ha difficoltà a spostarsi, e non intasiamo l’ospedale”.

“Si tratta di un servizio che purtroppo la Asl non riesce a garantire”, ha proseguito il sindaco di Ruinas, “così abbiamo deciso di pensarci noi. Nel giro di 15 giorni dovremmo riuscire a partire almeno con i prelievi, l’importante ora è iniziare. Abbiamo deciso di utilizzare le risorse comunali per qualcosa che serve davvero alla comunità. La nostra è una scelta politica”.

Non solo l’infermiere di comunità però, a Ruinas sarà possibile anche chiedere aiuto all’Informagiovani per prenotare online una visita e scaricare un esame o il green pass sul proprio dispositivo mobile.

“Questo secondo progetto”, ha proseguito il sindaco di Ruinas, “si integra col primo. Incaricheremo un operatore dell’Informagiovani che si occuperà di offrire un supporto tecnologico a chi ne ha bisogno. Contiamo con queste iniziative di sostenere il territorio, iniziando con i fatti a far rivivere un paese isolato”.