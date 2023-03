A Riola Sardo si accendono i motori per il Mondiale di motocross. Ecco come seguirlo

Riola Sardo

L’importante manifestazione torna per la terza volta al circuito Le Dune

Tutto pronto a Riola Sardo per la seconda tappa del Mondiale di motocross. Si correrà al circuito Le Dune sabato 25 marzo e domenica 26. A sfidarsi nell’Oristanese saranno i piloti delle classi MXGP ed MX2, ma ci sarà spazio anche per il Mondiale femminile WMX e per l’Europeo EMX250.

Il Mondiale di motocross è curato da Infront Moto Racing. L’organizzazione della tappa di Riola è del Motoclub Motor School Riola, con il patrocinio dell’Assessorato del Turismo della Regione Sardegna e del Comune di Riola Sardo.

“Speriamo in una grande risposta del pubblico”, ha dichiarato il presidente del Motoclub Motor School Riola, Fulvio Maiorca, “faccio un appello anche ai non appassionati di moto. Trascorrete un fine settimana con noi, vi faremo vedere lo spettacolo del Mondiale”.

“Dopo l’ esordio del 2021 e il gran premio del 2022”, ha commentato Danilo Boccadolce, ceo di Bprom, società che gestisce su mandato esclusivo di Infront Moto Racing i gp di motocross in Italia, “quest’anno per la terza volta ritorna a Riola il gran premio della Sardegna del Mondiale di motocross. Il grande successo delle prime due edizioni ci ha convinto a ripetere l’operazione, grazie anche alla volontà della Regione e dell’Assessorato del Turismo guidato da Gianni Chessa, che ha fortemente voluto confermare la collaborazione”.

“Saranno oltre 10.000 gli spettatori che potranno vedere da vicino i migliori piloti del mondo di questa incredibile disciplina”, ha aggiunto Boccadolce, “una disciplina resa ancora più spettacolare dalle caratteristiche del circuito, unico al mondo tra dune di sabbia naturali che rendono la guida dei piloti molto tecnica e dispendiosa di energie. Proprio per questo motivo, oltre al clima favorevole che caratterizza la Sardegna, Le Dune sta diventando un punto di riferimento importante per team e piloti per la preparazione ‘invernale’ al campionato. Uno degli obiettivi dell’Assessorato del Turismo è proprio sfruttare l’indotto economico che ne deriva e destagionalizzare i flussi turistici”.

Nella MXGP, la classe regina, saranno tanti i piloti a contendersi la vittoria a Riola. “C’è parecchia curiosità”, ha evidenziato Fulvio Maiorca, “quella sarda sarà la prima tappa europea del Mondiale, dopo l’esordio dello scorso fine settimana in Argentina. Al via ci saranno gli spagnoli Rubén Fernández e Jorge Prado, senza dimenticare l’olandese Jeffrey Herlings, il francese Maxime Renaux e l’italiano Mattia Guadagnini, per citarne soltanto alcuni. Nella MX2, invece, daranno certamente spettacolo il belga Jago Geerts e l’italiano Andrea Adamo”.

Tra le donne si segnala un importante ritorno, quello della pilota emiliana Kiara Fontanesi, cittadina onoraria di Riola Sardo. “È una grande campionessa, lo dimostrano i sei Mondiali vinti”, ha ricordato il presidente del Motoclub Motor School Riola. “Tra le avversarie ci saranno le olandesi Nancy Van de Ven, attuale campionessa in carica, e Lotte Van Drunen”.

“Team e piloti affrontano molto volentieri questa trasferta”, ha evidenziato Danilo Boccadolce, “la Sardegna offre grande ospitalità, buon cibo e cultura. Per il campionato è un grande valore aggiunto. Siamo molto felici e orgogliosi di aver trovato un importante agreement con le istituzioni per cui il gran premio è garantito per i prossimi tre anni, anche per valorizzare i lavori e gli importanti investimenti del circuito per adeguare le strutture alle esigenze del promotore Infront e della Federazione Motociclistica Internazionale”.

“È possibile acquistare i biglietti per assistere al gran premio della Sardegna in programma a Riola Sardo sul sito web mxgp.com e tramite il circuito Boxoffice Sardegna. A Oristano”, ha spiegato Fulvio Maiorca, “li si può trovare anche al punto vendita Closer”.

Nei pressi del circuito Le Dune, inoltre, saranno disponibili più aree parcheggio per auto e moto. La più vicina si trova a circa 200 metri dalla pista.

Martedì, 14 marzo 2023