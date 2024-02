Riola Sardo

Domenica mattina correranno MX1, Mx2 e 125

A Riola Sardo è tempo di Internazionali d’Italia di motocross, che tornano per la decima volta nell’Oristanese. Saranno un centinaio i piloti che domani – domenica 4 febbraio – si sfideranno sul circuito comunale Le Dune, una delle piste più apprezzate al mondo. Correranno MX1, Mx2 e 125.

Il nuovo formato prevede due manche per ogni classe. Non ci sarà invece la prova Supercampione, con i migliori piloti della MX1 e della MX2.

La tappa sarda degli Internazionali d’Italia è a cura del Motoclub Motor School Riola. E, tra due mesi, sabato 6 aprile e domenica 7, a prendersi la scena sarà il Mondiale MXGP, con il Gran Premio della Sardegna, appuntamento che si conferma per la quarta volta nell’Oristanese.

“Per Riola Sardo”, commenta il sindaco Lorenzo Pinna, “gli Internazionali d’Italia e il Mondiale sono una grande vetrina. Le ricadute economiche sono importanti non solo per il nostro paese, ma per il territorio intero. Già da metà dicembre piloti e team sono di casa a Riola. Il motocross è per noi una bella boccata d’ossigeno”.

“Il crossodromo Le Dune”, continua Pinna, “piace parecchio ai piloti: vogliono venire qui per allenarsi e gareggiare. E l’amministrazione comunale crede tanto in questo progetto. A Riola sono tante le associazioni impegnate nella promozione di attività sportive. Per noi avere il Motoclub Motor School è una fortuna: oggi abbiamo gli Internazionali e il Mondiale, tutto questo 15 anni fa sembrava un sogno”.

Domani al crossodromo i motori si accenderanno già alle 8.30 con le prove libere. Dalle 12 si farà sul serio con la prima manche della 125, poi quella della MX2 e quindi la MX1. A seguire la seconda e ultima manche per ognuna delle tre classi.

In prevendita è possibile acquistare i biglietti online su Boxofficesardegna.it e nei punti vendita accreditati presenti in tutta l’isola. Sotto i 12 anni ingresso gratuito e fino ai 18 è previsto il biglietto ridotto a 12,50 euro. Il biglietto intero costa 20 euro. Sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere agli Internazionali d’Italia anche il giorno della gara, direttamente al botteghino del crossodromo, a partire dalle 8 del mattino, ma a un prezzo maggiorato: per gli under 18 i biglietti saranno in vendita a 15 euro, quelli interi a 25 euro. I parcheggi per il pubblico sono a ridosso del circuito.