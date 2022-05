A Riola assegnate le maglie dei campioni regionali di ciclismo su strada: i vincitori

Riola Sardo In 140 hanno partecipato alla gara amatoriale Successo per Andrea Pisanu del Ciclo Club Antonio Manca di Ittiri al quinto “Trofeo Aironbike – Giro La Madonnina”, gara classica del ciclismo oristanese, valida come prova unica di Campionato regionale strada della Federazione Ciclistica Italiana, riservata alle categorie amatoriali, con partenza e arrivo a Riola Sardo. La manifestazione è stata organizzata dall’Aironbike. Non solo il Mondiale di motocross, ieri Riola Sardo è stata anche la capitale del ciclismo sardo. Al “Trofeo Aironbike – Giro La Madonnina” hanno partecipato circa 140 ciclisti provenienti da tutta la SArdegna. Un primo tentativo di allungo tentato da due ciclisti si è avuto dopo circa 15 chilometri di gara, sul tratto costiero dell’Occidentale Sarda, subito dopo la borgata marina di Santa Caterina di Pittinuri. Prima di giungere a Cuglieri, un gruppetto di sei corridori – tra i quali Andrea Costanzo dell’Ajò Ergen Team e Andrea Lovicu del Bike Team Demurtas – ha effettuato un nuovo tentativo di fuga, rimanendo compatto per quasi tutta la salita della Madonnina, per poi essere raggiunto, un chilometro prima dello scollinamento, da Andrea Pisanu del Ciclo Club Antonio Manca e da Matteo Mascia dell’SC Monteponi. Il gruppetto ha continuato la propria fuga per parecchi chilometri, lungo la discesa per Santu Lussurgiu, proseguendo poi per Paulilatino e Bonarcado, fino a che non si è verificato il riaggancio da parte di un altro gruppo di inseguitori composto da circa 6-7 ciclisti, tra i quali Eros Piras ed Emiliano Murtas, entrambi del Donori Bike Team.

Foto Mara Micheli

Poco prima dell'ultima salita di giornata, si sono staccati Matteo Mascia e Andrea Pisanu. A circa quindici chilometri all'arrivo, i due si sono lanciati in discesa verso Narbolia, proseguendo poi per Riola, con un discreto vantaggio e si sono giocati la vittoria in volata. Alla fine a spuntarla è stato Pisanu. Al terzo posto Andrea Lovicu, che ha vinto la volata del gruppo inseguitori. Durante le premiazioni si è svolta anche la cerimonia di consegna della maglie ai nuovi campioni regionali di categoria da parte del consigliere delegato del Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana, Marco Cocco. Il riconoscimento è andato ad Andrea Pisanu del Ciclo Club Antonio Manca di Ittiri, categoria M1, primo assoluto; Andrea Costanzo dell'Ajò Ergen Team, categoria M2; Andrea Lovicu del Bike Team Demurtas di Nuoro, categoria M3; Emiliano Murtas dell'Asd Donori Bike Team, categoria M4; Giorgio Balzano dell'SC Monteponi, categoria M5; Christophe Nicolas Masserey dell'Oleandro Budoni Asd, categoria M6; Mario Giuseppe Fundoni dell'Asd Team Fullgass by Serse Coppi, categoria M7, Pasquale Piras della Bosa Bike Asd, categoria M8; Gianluca Usai della Nurri-Orroli Mtb, categoria Elmt; Ariana Perdisci della Sestu Bike Asd, categoria donne W1; Marcella Manunta della Liberty Sport, categoria donne W3. Qui le classifiche complete Lunedì, 16 maggio 2022

Fonte: Link Oristano