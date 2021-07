A Radio Zampetta Sarda si parla di dermatiti negli animali: ecco sintomi, cause e cure

A RADIO ZAMPETTA SARDA LA NOSTRA ESPERTA LA DOTT.SSA SILVIA SERRA CHE OPERA A USSANA CI PARLA DI DERMATITI: “ECCO I SINTOMI, LE CAUSE E LE CURE “Per dermatite si intende un’infiammazione della pelle, con arrossamento, gonfiore e spesso prurito o dolore. La cause di dermatite negli animali sono riferibili spesso a allergie o presenza di parassiti sulla cute. Esistono anche altre cause come le malattie autoimmuni o tumorali ma sono meno frequenti.Le allergie possono essere ti tipo alimentare o ambientale e il veterinario sarà in grado di indirizzare i proprietari su come gestirla con le terapie, e le regole da seguire per evitare che le allergie progrediscano o vadano incontro a complicazioni secondarie.Le dermatiti di origine parassitaria invece sono causate proprio dalla reazione della cute al parassita (acari, pulci, zecche, lieviti..) e spesso peggiorata dall’azione dell’animale a grattarsi per il prurito indotto dal parassita stesso. Il modo migliore per evitare questa è l’utilizzo costante di antiparassitari soprattutto nei mesi estivi.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì/ Venerdì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda