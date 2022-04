A Radio Zampetta Sarda la lettera di Moira alla sua gatta: “Adottate i randagi”

A RADIO ZAMPETTA, LA LETTERA DI MOIRA ANGELI PER LA SUA GATTA:” VOLEVO DARTI UNA VITA MIGLIORE DELLA STRADA; ADOTTATE I RANDAGINI ADULTI!”

Micia è una gatta di circa 2 anni che chiedeva coccole a tutti i passanti, desiderava tanto una casa al punto di rompere le zanzariere delle finestre per poter entrare.

Purtroppo anche se seguita e curata dai condomini del palazzo dove aveva cercato riparo a Quartu, nessuno poteva adottarla per svariati motivi. Grazie agli articoli pubblicati su fb da Casteddu online e radio zampetta sarda, per cercare adozione alla sventurata micia l’ appello d’ aiuto ha toccato i cuori di Moira e Mario che i primi di dicembre 2021 non hanno esitato ad aprire non solo la porta di casa ma anche i loro cuori.

Hanno deciso di chiamarla Natalina e di scrivere una dedica per sensibilizzare le adozioni dei gatti adulti randagi, bisognosi di affetto, cure e di tanto amore:

“Cara dolce Natalina,

Sei arrivata in maniera inaspettata a riempire le mie giornate… Ti ho vista, come ultimamente accade, sui canali social e subito ho avuto voglia di vederti. E quando ti ho vista già ti vedevo nella mia ‘cuccia’ a gironzolare spensierata ed allegra tra i tanti oggetti casalinghi, che per te sono degli amabili giochi. Ti ho amata da subito e volevo darti una vita migliore della strada nella quale vivevi. E già lì, nella strada eri comunque accudita, amata ed adorata da delle meravigliose donne che si sono prese cura di te. Gli animali amano in maniera incondizionata e sono uno dei regali che la vita ci offre.

Grazie Natalina, del tuo calore e della tua immensa dolcezza. Ti auguro di percorrere insieme tantissimi anni. Con immenso affetto, Moira e Mario.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

