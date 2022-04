RADIO ZAMPETTA: ” UNA NUOVA POSSIBILITÀ DI VITA PER SALLY E ALMA.

CHI LE ADOTTA?”

Alma e Sally sono due cagnoline di un pastore sterilizzate grazie ad una associazione, si trovano a Cagliari.

Sarebbe bello trovare loro una famiglia per evitare che tornino in ovile

Sally (nera) è giovane e vivace per chi ha bisogno di un cane attivo, per lunghe passeggiate al Poetto, mentre Alma (bianca) è calma e pacata per famiglie che cercano un cane pantofolaio.

Diamo loro una possibilità

Per info 3922823563

