A RADIO ZAMPETTA SARDA, L’ APPELLO PER HOPE AVVELENATA A SOLI 40 GIORNI DA TOPICIDA. SI CHIEDE UN AIUTO PER LE SPESE MEDICHE E ADOZIONE DEL CUORE SE SI SALVERÀ.

HOPE HA 40 GIORNI, L’ ABBIAMO CHIAMATA COSÌ PERCHÉ LA SPERANZA È L’ UNICA FORZA ALLA QUALE CI POSSIAMO AGGRAPPARE PER SPERARE NELLA SUA RIPRESA DALL’ AVVELENAMENTO DA TOPICIDA.

LE EMORRAGIE ADDOMINALI SONO IN REMISSIONE MA QUELLE POLMONARI NON ANCORA.

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE VA ALL’ ASSOCIAZIONE FIEROGATTO E ALLE VOLONTARIE SIMONA PETRUSO E DANIELA, CHE NON HANNO ESITATO DI AIUTARE E PRENDERE IN CARICO LA GATTINA DOPO ESSERE STATA SEGNALATA, SENZA IL LORO INTERVENTO SAREBBE MORTA.

SE SI SALVERÀ AVRÀ BISOGNO DI UNA FAMIGLIA SPECIALE CHE LA AMI TANTISSIMO, POTETE INIZIARE A CHIEDERE MAGARI LE PORTERÀ FORTUNA.

NEL FRATTEMPO CHI VOLESSE CONTRIBUIRE CON DELLE PICCOLE DONAZIONI VI RINGRAZIAMO DI CUORE.

Chiunque volesse aiutarci può donare via

PayPal Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

O tramite bonifico all’IBAN:

IT78N0306909606100000173503

INTESTATO A: Associazione Fierogatto

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

