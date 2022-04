A RADIO ZAMPETTA L’ APPELLO DI ZAMPE MATTE ONLUS:” NON ABBIAMO PIÙ CIBO PER GLI OLTRE 400 GATTI , AIUTATECI!”

La Presidente dell’ Associazione “Zampe Matte ” Antonella Zonca, chiede aiuto per una raccolta cibo:

“Siamo in grosse difficoltà, le spese sono tante, soprattutto quelle veterinarie tra visite e farmaci.

Nel 2015 ho aperto tre lager, per chi non sapesse cosa sia un lager ve lo spiego, è uno spazio ristretto in cui i gatti, rubati dai padroni che li lasciavano liberi di circolare oppure raccolti dalla strada, vivono in trasportini o piccole gabbie dove non hanno lo spazio di girarsi, e si cibano dei loro escrementi.

Alcuni non hanno sviluppato le zampine posteriori, gli escrementi si sono calcificati negli arti, gatti spaventati, ne ho portato oltre 80 nel mio rifugio.

Ho visto il terrore, la sofferenza e la disperazione in ognuno di loro.

Chi compie questi atti sono definiti ” Accumulatori seriali ” persone che non hanno una stabilità psicologica, e riversano il loro odio su queste povere creature indifese.

Potete vedere le loro foto, nella pagina Facebook Le Anime Invisibili di Molentargius.

A distanza di tempo i mici hanno manifestato problemi di salute, in questi giorni Gota è in insufficienza renale, è tra quei mici che non hanno sviluppato gli arti posteriori. Le spese per le cure necessarie sono tante, abbiamo un conto aperto in clinica, se ci volete dare una mano ve ne sarei infinitamente grata.

Purtroppo le disponibilità economiche scarseggiano, i gatti tra il Rifugio e le colonie esterne sono circa 400 e non abbiamo più cibo.

Sono ben accette donazioni di pappe, crocchette e umido soprattutto per insufficienza renale.

Ringrazio di cuore chi ci aiuterà a salvare i tanti mici, AIUTATECI questo è l’ urlo della disperazione per tutelare queste povere creature.

Potete aiutarci con delle donazioni :

Poste Pay:

4023 6009 6010 2624

Zonca Raimondo

C.F. ZNCRND67L19B354V

IBAN:

IT97O0760104800001023071499

Intestatario Zampe Matte

Paypal:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Mi potete contattare al 335 14 67 414 per farci recapitare donazioni di cibo.

Col cuore in mano ringrazio a chi aprirà il suo cuore, noi non sappiamo più come sfamarli.

