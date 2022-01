A Radio Zampetta Sarda l’appello di Teresa: “Aiutatemi a salvare Middy dalla Fip”

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’ APPELLO DI TERESA GIUFFRIDA : ” AIUTATEMI A SALVARE LA MIA MIDDY DALLA FIP.”

Mi chiamo Teresa e questa è la mia Middy di 4 anni, purtroppo da qualche giorno gli è stata diagnosticata la Fip (peritonite infettiva felina)per la quale non esiste una cura, se non una sperimentale molto costosa. I gatti affetti da FIP muoiono nel giro di poche settimane e l’unica speranza per Middy è questa cura sperimentale. Consiste in delle fiale che hanno un costo variabile in base al peso e che partono da un minimo di 60 euro ciascuna.

ABBIAMO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO! Abbiamo aperto una raccolta fondi :https://gofund.me/6764e984

Per favore aiutateci a salvare Middy, la amiamo con tutto il nostro cuore

