A Radio Zampetta Sarda l’appello di Paola da Giba per due cagnolini che rischiano di restare soli

Siamo due cagnolini di circa 3 anni, Brico (marrone) e Bianco (Bianco), il nostro padrone ha avuto una forma di tumore che in un mese se l’è portato via, non ha avuto il tempo di trovarci una nuova famiglia!! Si è presa cura di noi sua sorella, ma ora ha un’invalidità troppo grave alle gambe, rischia l’amputazione ad una gamba se non si cura bene all’ospedale e noi non abbiamo nessuno che possa accudirci, se non saltuariamente a giorni alterni. Siamo abituati a vivere in una casa di campagna, facciamo un’ottima guardia e cerchiamo delle famiglie che ci accolgano con amore come ci amava il nostro padroncino. Aiutateci, vi aspettiamo!! Ci troviamo a Giba (SU), per informazioni contattare il numero 3512997237.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda.