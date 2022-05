A Radio Zampetta Sarda l’appello del cuore per Blanca, gattina cieca

Blanca è una gatta di circa 5 anni, cieca.

È stata investita e trovata in fin di vita.

Dopo qualche giorno di ricovero in prognosi riservata, per fortuna Blanca ha superato il momento critico e si è salvata.

Ha subito un delicato intervento alla mandibola e adesso è pronta per trovare una famiglia.

Blanca è dolcissima e bisognosa di affetto.

Cerchiamo per lei una casa con un piccolo spazio esterno che possa consentirle di prendere il sole perché abbiamo notato averne proprio bisogno.

Lei è cieca ma sa orientarsi senza problemi dopo un piccolo periodo di assestamento.

Aiutateci per favore nelle condivisioni.

È urgente trovare una famiglia per Blanca.

Verrà affidata previo colloquio conoscitivo in casa in sicurezza. Valutiamo anche casa con giardino.

Sterilizzata, testata fiv felv negativa, trattata con antiparassitario, vermifugo e con primo vaccino.

Possibilità di adozione fuori Sardegna.

Per info messaggio al 3477901168.