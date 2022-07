A Radio Zampetta Sarda continuano le ricerche di Bacione, scomparso nel 2019

CONTINUANO LE RICERCHE PER BACIONE SCOMPARSO NEL 2019.

L’ appello di Maria Franca Marceddu a distanza di due anni per ritrovare il suo Bacione, presume sia stato preso da qualcuno:

“Bacione è un pastore fonnese di 4 anni, ha il pelo grigio è senza coda.

Intero, microchipato è stato smarrito tra Serdiana e Dolianova nel mese di luglio del 2019 spero con tutto il cuore di ritrovarlo.

Potete contattarmi al 3456620837″

