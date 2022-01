A RADIO ZAMPETTA L’ APPELLO DEL CUORE DI TATINA SIMY PER TROVARE ADOZIONE A TIGROTTO.

Tigrotto ha 7 mesi, è un micino che vive a Capoterra, inizialmente timido ma allo stesso tempo dolce, con il giusto tempo di inserimento è un compagno perfetto per scaldare i vostri cuori. Adora le coccole e le carezze sul dorso, è veramente un bellissimo micio.

È sterilizzato, sverminato ,spulciato. Pronto per essere accolto da una famiglia speciale, che sia disposta a una vera adozione responsabile.

Si richiede iter preaffifo e adozione in sicurezza.

Per info contattate Tatina Simy, whattps 3209335143.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda.

L'articolo A Radio Zampetta l’appello del cuore di Tatina per trovare adozione a Tigrotto proviene da Casteddu On line.