A Quartucciu 158 positivi ufficiali, preoccupano le scuole: “Tamponi solo per studenti e personale scolastico”

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

I contagi Covid a Quartucciu? 158 ufficiali, stando all’Ats, ma potrebbero essere molto di più. E il sindaco Pietro Pisu organizza due giornate di screening molto particolari: “Nelle scorse settimane si è verificato un aumento significativo dei casi di positività da Covid, raggiungendo nella giornata odierna il numero di 158 unità come da dati ufficiali trasmessi da Ats, che non comprendono i molteplici casi di positività eventualmente rilevati fuori dal sistema di tracciamento dovuti ai tamponi fai-da te.Dai dati pervenuti si rileva che uno dei luoghi particolarmente vulnerabili riguarda le scuole”.“L’amministrazione ha pertanto deciso di effettuare uno screening nelle giornate di sabato 22 e martedì 25 gennaio 2022 dedicato esclusivamente agli studenti, docenti e personale Ata delle scuole dell’Istituto Comprensivo Statale “Ermanno Cortis” di Quartucciu: Scuole dell’infanzia di Via Piria, Via Verdi, Via Monte Spada; Scuole primarie di Via Guspini e Via Monte Spada; Scuola secondaria di I° grado di Via Ales. I tamponi non verranno effettuati a chi non rientra tra la popolazione scolastica delle scuole di Quartucciu. Si chiede la collaborazione dei genitori per la buona riuscita della campagna di screening.In particolare si chiede che gli studenti e il personale scolastico aderiscano diffusamente e che effettuino il tampone sia nella giornata del 22 gennaio e lo ripetano nella giornata del 25 gennaio al fine di avere una contezza il più possibile attendibile degli eventuali contagi”.