“A Quartu via Pizzetti è disastrata, non possiamo più aspettare: subito i fondi per riparare le strade”

Si sa, a Quartu tante strade sono simili alla Luna, e non è certo una citazione per amanti della volta celeste.

Il Comune ha già riparato tante strade, ma sono ancora numerosi i veri e propri crateri che rappresentano un rischio per i pedoni e, soprattutto, per gli automobilisti. Un caso che potrebbe, anzi che fa già scuola? Quello di via Pizzetti. La denuncia, con tanto di fotografie, arriva dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Michele Pisano: “Ecco in che condizioni si trova via Pizzetti. Un’area densamente popolata e trafficata, circondata da un verde pubblico pressoché dimenticato e con strade disastrate. Non è più rimandabile un efficiente servizio di pronto intervento”, denuncia l’esponente della minoranza. E le immagini sono davvero inequivocabili. Servono soldi, più soldi per mettere in sicurezza tanti chilometri di asfalto, e un’occasione molto ghiotta può essere rappresentata dall’imminente votazione alla variazione di bilancio. “Presenterò un’interrogazione urgente”, annuncia Pisano, “per chiedere all’amministrazione cosa intende fare per aumentare i fondi dedicati al ripristino e alla messa in sicurezza delle strade e per capire se intende aumentare i denari dedicati a questi interventi, ormai davvero non più rimandabili”.

Fonte: Casteddu on line