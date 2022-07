A Quartu una nuova piazza, il mercato sulla 'via del mare' - Sardegna

(ANSA) - QUARTU SANT'ELENA, 06 LUG - Uno spazio "fluido", una piazza di circa 6000 metri quadrati che unirà le anime di Quartu Sant'Elena: la vita della pubblica amministrazione e degli utenti che devono avere a che fare con il Comune. E poi il commercio, con la strada dello shopping, via Porcu, che sbuca proprio nell'area davanti al Municipio. E la scuola con l'andirivieni degli studenti che frequentano la Dessì: l'idea è quella di creare una zona pedonale che possa diventare area gioco o di incontro prima o dopo le lezioni. Senza dimenticare la storia con la valorizzazione della via storica romana che, attraversando la piazza, collegherà via Porcu con via Vittorio Emanuele.

Un progetto rivoluzionario che cambierà abitudini ed estetica di una delle zone più battute dagli abitanti di Quartu: per questo il piano del restyling è stato portato oggi in Consiglio comunale per una seduta straordinaria. Anche perché gli interventi non sono roba da poco: dal mercato coperto al parcheggio interrato con circa 200 posti auto sotto la piazza sino alla riduzione della viabilità. Il mercato? Sparirà per lasciare più spazio alla grande piazza. Le sue funzioni saranno trasferite sul viale Colombo, la nuova via del Mare. Al posto della vecchia scuola Vespucci nascerà un food market - queste le intenzioni espresse nel sito web del Comune - aperto alle eccellenze del territorio per ospitare visitatori e turisti. Con la possibilità di degustare i prodotti tipici del territorio direttamente sul posto, nelle aree ristoro sotto una grande struttura ondulata, studiata appunto per ricordare le onde del mare.

L'intera proposta è sostenuta da un project financing a partecipazione privata: l'amministrazione comunale dovrà pronunciarsi entro i prossimi tre mesi. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna