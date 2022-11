A Quartu una nuova area cani nel parco Matteotti: “Al posto del campo delle bocce”

Una nuova area cani a Quartu Sant’Elena, nel centralissimo parco Matteotti. Lì, tra vialetti e panchine, tanti quartesi sono già abituati a portare il proprio quattro zampe a passeggio. E, presto, avranno uno spazio tutto per loro. Dove? Al posto dello storico campo delle bocce, utilizzato per tanto tempo da gruppi di anziani per svagarsi qualche ora ma, da tempo, in disuso. C’è l’ok da parte della Giunta Milia: “C’è la necessità di individuare un’area idonea al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree a verde pubblico”. C’è anche la relazione sulla fattibilità dell’intervento, ovviamente positiva, firmata dal geometra Ignazio Mura. Molto presto, gli operai delimiteranno lo spazio con apposite recinzioni e doteranno l’area, come tutte le altre presenti in città, di sacchetti e cestini. I lavori di realizzazione dovrebbero essere rapidi. Spetterà al settore dell’Ambiente e dei serviti tecnologici definire tutto l’intervento nelle prossime settimane.