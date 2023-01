A Quartu un regolamento per disciplinare la street art - Sardegna

Murales, scritte, immagini o installazioni in luoghi pubblici. La città di Quartu apre la porte, o meglio mette a disposizione i propri muri, per la Street art, moderna forma d'arte realizzata con materiali e tecniche grafiche di vario tipo. Il via libera della Giunta comunale vale come proposta al Consiglio del Regolamento che norma questa espressione culturale e ne consente lo svolgimento nell'ambito del proprio territorio.

Il Comune di Quartu non aveva un Regolamento per la disciplina delle realizzazioni artistiche di strada effettuate su spazi di proprietà comunale o su spazi messi a disposizione da altri soggetti pubblici o privati. Una mancanza che ne frenava lo sviluppo e negava la valorizzazione nel territorio comunale. Una lacuna alla quale si pone oggi rimedio con questo schema di Regolamento approvato dalla Giunta comunale, pronta quindi a portarlo all'attenzione del Consiglio. Il regolamento disciplina le attività riguardanti la Street Art realizzate su spazi di proprietà del Comune ma anche su spazi messi a disposizione da altri soggetti pubblici o da privati che ne autorizzino l'uso.

L'Amministrazione comunale individuerà i progetti da realizzare sugli spazi identificati tramite l'emissione di bandi pubblici. Per la partecipazione saranno necessarie foto dei murales eventualmente già realizzati dall'artista, un bozzetto a colori raffigurante il progetto dell'opera proposta, con indicazione dettagliata di dimensioni e tecnica di esecuzione, e la descrizione del messaggio che si intende trasmettere.

Tali proposte verranno valutate da una Commissione esaminatrice, nominata secondo le norme e i regolamenti vigenti e chiamata a esprimere un parere sulla qualità artistica e l'originalità del progetto. In base ai punteggi assegnati si procederà con l'affidamento all'artista. Gli Enti diversi dal Comune e i soggetti privati interessati a rendere disponibili i propri spazi dovranno invece presentare all'Amministrazione Comunale apposita autorizzazione, contenente l'esatta indicazione dell'ubicazione e documentazione fotografica riproducente lo spazio stesso. La realizzazione delle opere sarà comunque a carattere gratuito.



Fonte: Ansa Sardegna