Cerimonia di inaugurazione alla biblioteca centrale di via Dante a Quartu Sant'Elena del "Centro di lettura e documentazione Anna Castellino". Saggista e scrittrice, Anna Castellino fondò l'archivio storico della città. L'ha ricordata il sindaco Graziano Milia nell'incontro che ha accompagnato la sistemazione della targa a lei dedicata.

"Un'intellettuale capace di leggere ciò che accadeva - ha sottolineato il primo cittadino - E questa città ha bisogno enorme ancora oggi di capire ciò che accade. Dobbiamo continuare il lavoro che lei aveva iniziato". Anna Castellino è stata ricercatrice nel campo dell'archivistica storica all'interno del ministero dei Beni Culturali e promotrice culturale nella comunità quartese. L'attività archivistica a Quartu esisteva da tempo, proprio grazie all'impulso di intellettuali come Castellino, ma ora c'è uno spazio aperto a tutti con una sala lettura e la possibilità di consultare libri e documenti.



Fonte: Ansa Sardegna https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/04/23/a-quartu-un-centro-di-lettura-intitolato-ad-anna-castellino_d8355a4a-5797-4ba7-ad8c-802e569c9c54.html

