Quarto venerdì pedonale e via Eligio Porcu a Quartu, grazie anche alle attrazioni, piace sempre di più. Una trentina d’auto d’epoca, più le moto, portate dai collezionisti di tutta la provincia, più una band musicale: tra le macchine antiche e la musica tante famiglie hanno sciamato nella strada off limits per le marmitte. Soddisfatto il presidente del consorzio dei commercianti, Sergio Piludu, anche per le serrande tenute alzate sino a tardi dai suoi colleghi negozianti: “La serata è andata molto bene, la band musicale ci ha allietato con canzoni pop e rock nazionale e internazionale, hanno cantato anche qualche successo di Vasco Rossi. I quartesi, finalmente, si stanno abituando a uscire e venire sin qui ogni venerdì, sanno che è un appuntamento fisso”.

E venerdì prossimo il menù è stato già definito: in via Eligio Porcu sarà protagonista la danza, con gli allievi e le allieve di quattro scuole di ballo quartesi: “Ma, come sempre, potranno partecipare anche società da altre città. Chiunque voglia venire per riaccendere sempre di più la strada è il benvenuto”.

