A Quartu tornano i ladri di gomme e cerchioni: “Tutto rubato dalla mia auto parcheggiata davanti al market”

Quattro cerchioni e altrettante gomme rubati in pieno giorno, portati via nonostante l’auto fosse parcheggiata nel piazzale esterno del Conad di via Marconi, a Quartu Sant’Elena. I ladri di pattane e ruote tornano in azione anche nella terza città della Sardegna. Il proprietario della macchina, Francesco Mulas, operaio 25enne, si è accorto del furto dopo qualche ora: “Lavoro in un’azienda che confina con il supermercato, ho sempre lasciato la mia Volkswagen Golf 5 allestimenti R 32 lì, non ho mai avuto nessun problema”. Il furto è avvenuto venerdì pomeriggio, “verso le 16:40”. Mulas è già riuscito a visionare le immagini riprese dalle telecamere del Conad: “Purtroppo sono troppo distanti dal parcheggio, si vede solo un’altra automobile che si affianca, qualcuno che scende, svita i bulloni dei cerchioni e tira via le gomme e sparisce”. I danni sono ingenti: “Ogni cerchione l’ho pagato 453 euro, ogni gomma novantacinque solo perchè le ho acquistate su internet, in caso contrario avrei dovuto spendere quaranta euro in più”, racconta, a Casteddu Online, il giovane.

“Sono un semplice operaio, dopo mesi di risparmi mi ero tolto lo sfizio di avere cerchi e gomme di qualità e originali per la mia Volkswagen. Vivo a Burcei, ora è un problema venire sino a Quartu per lavorare. Un amico mi ha momentaneamente prestato cerchioni e gomme, ma presto dovrò restituirglieli. Lancio un appello: se qualcuno ha visto qualcosa di utile o se i ladri volessero mettersi una mano sulla coscienza mi chiamino in qualunque momento al +393403168561”.