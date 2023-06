A Quartu torna 'La luna sotto casa' tra musica e degustazioni - Sardegna

Torna "La luna sotto casa" a Quartu: un mese e mezzo di appuntamenti con frequenza quasi quotidiana tra concerti, degustazioni e presentazioni di libri. È la terza edizione della rassegna. Il via è previsto lunedì 3 luglio, negli spazi dell'ex Convento, con la mostra laboratorio Cin Cin Cannonau, un approfondimento dedicato al vino. Lascerà poi spazio alla birra in Sete di Luppoli. Il primo concerto è invece in programma sabato 8, in piazza XXVIII Aprile, con il progetto Surealistas. Prevista anche una serata dedicata alla Stand up comedy, con tre artisti a dividersi la scena. Spettacoli anche all'ex Caserma di via Roma con Francesca Corrias & SunFlowers e Gabriella Aiello.

Spazio al cinema in musica con il Duo Perfetto e ai canti della tradizione popolare con il Duo D'Altrocanto e Davide Ambrogio. Sempre in centro, ma a Sa Dom'e Farra, saliranno sul palco le band giovani con Palchi Aperti, due giorni di kermesse dedicati ai gruppi emergenti quartesi. Si esibirà invece al Parco Parodi Nouveaux, in un viaggio attraverso la musica pop italiana e internazionale, così come Nuvolari Canta.

Nell'area verde di Flumini sono in programma anche le iniziative pensate per i più piccoli: il teatro di strada dell'Antico Baule e lo spettacolo di Sirio Sardegna Teatro ispirato da Andersen e Rodari. Sempre sul litorale, ma al Nuraghe Diana di Is Mortorius spazio anche alla letteratura, con una lezione accademica-scenica di Alessio Ninu dedicata a Dante Alighieri e alla sua Divina Commedia. "Diamo il via alla rassegna istituzionale estiva, ispirata dal desiderio di coniugare una proposta culturale di alto profilo e la valorizzazione del nostro patrimonio storico-archeologico e ambientale", commenta l'assessora alla Valorizzazione del Territorio Rossana Perra.

