A Quartu tanti passi carrabili fantasma, caos sulle regolarizzazioni: “C’è tempo sino a metà aprile”

Richieste arrivate o ancora da ricevere, e nonostante le procedure più snelle (nessun elaborato da dover presentare) gli uffici del Comune di Quartu sono lo stesso in difficoltà per quanto riguarda le regolarizzazioni di tutti i passi carrabili che non hanno ancora una licenza. Sono molti, in città, e allora la Giunta guidata dal sindaco Graziano Milia ha deciso di fare slittare l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande al prossimo quindici aprile. Sarà il Consiglio comunale a dover approvare la proposta, l’ok sembra assolutamente scontato. Ci sono “difficoltà emerse in fase di presentazione delle istanze di regolarizzazione da parte dei cittadini” e “gli uffici hanno previsto dal mese di febbraio una semplificazione dell’iter, escludendo fra l’altro, la presentazione

obbligatoria della copia degli elaborati progettuali e catastali”.

Tuttavia, facilitando i cittadini, in parallelo si sono appesantiti i lavori dei dipendenti comunali: “Tale semplificazione comporta un aggravamento dell’attività istruttoria, essendo rimessa agli uffici l’acquisizione

interna e la verifica della conformità della destinazione d’uso dell’immobile ai fini dell’accesso carrabile”. Ecco perché “si rende necessario prevedere un termine più congruo per la regolarizzazione dei passi carrabili già esistenti, anche alla luce del numero elevato delle posizioni ancora da regolarizzare”. Ma la tassa da dover pagare anche per un passo carrabile senza cartello, comunque, resta. E chi non sarà in regola rischia di essere multato.