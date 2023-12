A Quartu taglio del nastro per 20 casette di Natale: "Da noi solo commercianti e produttori sardi"

Taglio del nastro a Quartu per le venti casette di Natale al parco Matteotti: “Da noi solo commercianti e produttori sardi”, precisa sin da subito il presidente della Pro Loco, Stefano Laim. Esordio bagnato dalla pioggia, ma c’è tempo per recuperare. Sino al 6 gennaio 2024, venti casette saranno aperte dalle 9 alle 20:30 all’interno del parco Matteotti, la centralissima area green. Dentro ogni casetta ci saranno hobbisti, torronai, produttori di birra e apicoltori: “Somo tutti sardi, in alcuni casi provenienti dalla stessa Quartu” Lai, a capo dell’organizzazione dello speciale villaggio natalizio.