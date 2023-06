A Quartu si accende l'estate 2023: eventi al Nuraghe Diana e Villa Romana, concerti e degustazioni

A Quartu si accende l’estate 2023 e, anche stavolta, a farla da padrone è la cultura. Il Comune ha deciso di destinare 350mila euro per tutta una serie di eventi sino a settembre. Partendo dalle conferme: a luglio spazio al festival internazionale Sciampitta, ormai un “must” per i quartesi. In elenco anche appuntamenti all’insegna della cultura al Nuraghe Diana e alla Villa Romana, replicando quindi il successo ottenuto nell’estate 2022. Spazio poi a concerti, esibizioni e degustazioni proposti all’interno di “Quartu la luna sotto casa”, da parte dell’associazione degli enti locali. Ok anche al progetto artistico “Albrecht Dürer – Bulini e incisioni” della Fondazione Estetica & Progresso di Villacidro, un festival di letteratura e giornalismo, una rassegna di eventi culturali da luglio a Sa Dom’e Farra e animazione nelle piazze a cura dell’associazione Città di Quarto 1928.

Una parte dei fondi sul piatto, ottantamila euro, verrà gestita dal Comune per iniziative di promozione culturale, spettacolo e di promozione turistiche da assegnare secondo i criteri previsti nell’apposito avviso pubblico.