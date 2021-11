A Quartu scuole aperte nonostante il maltempo, Milia: “Non ci sono motivi per tenerle chiuse”

Tanti sindaci del Cagliaritano chiudono le scuole per eventuali danni legati al maltempo, Quartu invece è in controtendenza. Nella terza città della Sardegna, domani, lunedì 15 novembre, tutti gli istituti saranno regolarmente aperti, in una giornata dove l’allerta meteo sarà arancione. A confermarlo a Casteddu Online è il sindaco Graziano Milia: “Per quanto riguarda Quartu non vi sono evidenze nè ce ne sono state segnalate tali da suggerire chiusure”.