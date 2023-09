A Quartu Sant'Elena una raccolta di materiale scolastico da donare alle famiglie in difficoltà

La scuola sta per riaprire i battenti, mancano pochi giorni al suono della prima campanella che darà ufficialmente inizio al nuovo anno formativo per migliaia di bambini e ragazzi. Il caro vita ha segnato anche il corredo da usare tra i banchi di scuola, tutto è aumentato e per aiutare le famiglie che in questo momento si trovano in difficoltà economica l’Organizzazione no profit Cittadinanzattiva Cagliari, con il patrocinio del Comune di Quartu e della Regione Sardegna, ha organizzato una raccolta di materiale scolastico.

Un supporto concreto che nasce dal germe della solidarietà: con l’obiettivo di supportare queste famiglie e garantire quindi agli studenti quartesi un sereno rientro a scuola, coloro che vorranno partecipare all’iniziativa potranno poi depositare la merce fronte supermercato Carrefour, in via Marconi, saranno operativi i volontari di Cittadinanzattiva Cagliari e del Coordinamento Presidenti Consigli di Circolo e di Istituto della Sardegna.

Sarà preso in consegna tutto ciò che occorre per la scuola: dalla cancelleria (quaderni, penne, pennarelli, zaini, etc) all’attrezzatura per la didattica digitale (pen drive, mouse, webcam, etc), dall’abbigliamento (grembiuli, zaini e non solo) alle merendine sigillate e a lunga conservazione per la ricreazione. Ed eventualmente sarà possibile anche optare per una Giftcard.

Tutto il materiale raccolto sarà catalogato e destinato alle famiglie bisognose di Quartu; verrà poi consegnato ai funzionari dell’Assessorato ai Servizi Sociali di Quartu, con la cui collaborazione sarà svolta la distribuzione. Per assicurare a tutti il possesso dei materiali necessari per affrontare il nuovo anno scolastico e magari conquistare anche qualche sorriso in più da parte di quei bambini che quotidianamente accettano di rinunciare a tanti desideri.