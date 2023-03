A Quartu prezzi bloccati negli stabilimenti e fioccano i curriculum: "Tanti 50enni disposti a fare la stagione"

L’acqua è sempre salata, la sabbia è forse migliore perchè non è stata stravolta da nessun ripascimento, ma i prezzi sono nettamente più bassi. Al Poetto di Quartu l’estate 2023 è meno cara rispetto a Cagliari: tra Il Lido che propone rialzi di 300 euro e l’Ottagono che aumenta di cinquanta tutte le possibili opzioni per avere cabina e servizi accessori, nei chilometri quartesi vige la regola dei prezzi bloccati. Al Lido Mediterraneo si spendono al massimo poco più di duemila euro per tutta la stagione estiva, con cabina inclusa. A Cagliari se ne arrivano a spendere anche 5500. E anche altre realtà quartesi hanno deciso, “nonostante i forti aumenti”, di non ritoccare il listino prezzi. Michele Pinna, dell’Albachiara, sarà in azione da aprile: “Due lettini e un ombrellone a 45 euro, cinquanta in prima fila. Un prezzo un po’ più alto rispetto alla media ma ho solo venti postazioni in spiaggia. Prezzi identici all’anno scorso”, afferma, “chiedere di più non sarebbe conveniente”. E conferma di aver già ricevuto un bel po’ di curriculum: “Tanti ragazzi che chiedono di fare camerieri o banconieri, da noi possiamo arrivare anche a uno stipendio mensile di 1700 euro. Ci sono richieste anche da adulti, da chi ha più di quarant’anni, che dobbiamo valutare”.

“Fame di lavoro”, sostiene, in estrema sintesi, Gianni Murru dell’AltaMarea: “Venti euro al giorno per due lettini e un ombrellone nei weekend, 18 gli altri giorni. L’abbonamento dal 15 giugno al 15 settembre costa mille euro, scontato. Malgrado gli aumenti a cui noi tutti gestori e famiglie siamo andati incontro ho deciso di confermare gli stessi prezzi degli anni passati. Cagliari fa prezzi più alti? Vuol dire che potremmo avere più clienti noi”, afferma, fregandosi già le mani. E anche lui è alle prese con molte richieste di lavoro: “Ho già decine di curriculum da analizzare nelle prossime settimane. Ci sono tanti cinquantenni, disoccupati, disposti a fare la stagione. È un segno che il mercato del lavoro è ripartito, in qualche modo. Da noi è possibile anche arrivare a 1600 euro, premierò chi dimostra professionalità e voglia di lavorare”.