Sforbiciata della Tari per tutte le attività commerciali, quindi i negozi, ma anche per i bed and breakfast e le case vacanza a Quartu. La mano d’aiuto, con uno sconto del sette per cento, arriva dal Comune. La Giunta guidata dal sindaco Graziano Milia ha deciso di aiutare tutte quelle attività, tante, che hanno subìto danni e cali di affari per colpa del Coronavirus. E, se lo sconto farà esultare i commercianti, ci sarà spazio per la soddisfazione anche degli operatori turistici. Dopo due estati macchiate dal virus, con i turisti in netto calo, i prossimi mesi dovrebbero essere i primi del rilancio. Bollette più leggere, quindi, pe famiglia di quartesi.

Per ottenere l’agevolazione, rivolta “all’intero comparto economico produttivo locale, fortemente provato dagli effetti negativi generati dalla situazione epidemiologica di diffusione del Sar-Cov2, e quindi a favore di tutte le utenze non domestiche, incluse le attività di b&b, case vacanze, affittacamere e similari”, sarà necessario risultare “regolarmente iscritti e censiti nella banca dati Tari alla data di approvazione da parte del Consiglio comunale della

deliberazione”.

L'articolo A Quartu mano d’aiuto a negozianti e operatori turistici: Tari scontata anche per b&b e case vacanza proviene da Casteddu On line.