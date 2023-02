A Quartu mangiafuoco e trampolieri accendono il Carnevale: pienone in viale Colombo

È stato molto partecipato il primo martedì grasso con eventi pubblici a Quartu. Mangiafuoco e trampolieri hanno animato il viale Colombo, grazie all’organizzazione della Pro Loco: centinaia di famiglie sono rimaste affascinate dalle esibizioni, prima dei festeggiamenti con maschere e animazione per bambini in piazza Santa Maria. “È andata oltre le migliori aspettative”, afferma, soddisfatto, il presidente Stefano Lai. “La città ha risposto positivamente, viale Colombo e piazza Santa Maria sono state riempite da tante famiglie, in totale c’erano più di cinquecento persone”.

Qualche polemica c’è però statale, più di un quartese si è infatti lamentato del mancato stop al traffico in piazza, con le auto passate proprio tre la due ali di folla attorno al palco: “Son stati utilizzati solo pochi metri della piazza per il Carnevale, sarebbe stato meglio utilizzarla tutta”, scrive più di un cittadino su Facebook, postando foto dell’evento. Prossimo appuntamento sabato 25 febbraio con la sfilata da Pitz’e Serra al centro.