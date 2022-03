Il Covid blocca, per il secondo anno consecutivo, le feste pubbliche di Carnevale, anche a Quartu. Nessuna iniziativa in piazza o nelle strade, e allora qualche parrocchia ha deciso di organizzare un pomeriggio di allegria per i bambini nel martedì grasso. Come nel caso della chiesa di Santo Stefano, diretta da don Giulio Madeddu. Per più di due ore decine di bambini si sono potuti svagare e divertire tra giochi di squadra, sculture con i palloncini, caricature artistiche e tante zeppole. C’è chi ha sfoggiato il costume dell’uomo ragno, chi del principe azzurro e chi del pirata. La parola d’ordine è stata sempre e solo una: divertimento. E così è stato.

È lo stesso don Madeddu, a festa terminata, a postare soddisfatto su Facebook le foto del pomeriggio di allegria: “Che bello riprendere a fare festa insieme, con tanti bambini e numerosi genitori. Grazie agli animatori e alle catechiste per l’animazione. E grazie anche a Chiara B. per il servizio fotografico. E ancora un grande ringraziamento a Pina, Andrea e Carmen per le ottime zeppole. E, infine, sono stati grandissimi Nicholas e Stefano con le caricature e le sculture di palloncini”.

