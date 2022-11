La musica e l’intrattenimento per grandi e piccini nel viale Colombo di Quartu, a festa per il Black Friday, c’è stato sino a quando non ha iniziato a piovere. Poi, la festa organizzata dal centro commerciale naturale della “Via del mare” è proseguita dentro i negozi. Il temporale ha finito per aiutare, clamorosamente, i commercianti. Attirati dagli sconti pazzi tra il 50 e il settanta per cento, una buona parte dei quartesi ha deciso di aprire il portafoglio: “Si può dire proprio evento bagnato evento fortunato”, sintetizza il presidente dell’associazione dei negozianti, “la gente si è rifugiata dentro le nostre attività commerciali per non bagnarsi e tanti colleghi hanno fatto buoni affari”. Un Black Friday impreziosito anche da un risvolto sociale, visto che dentro ogni singolo negozio aperto c’era una sedia rossa con un messaggio contro la violenza sulle donne, nella giornata internazionale dedicata alla difesa del mondo femminile. E, soprattutto, tutti hanno alzato gli occhi al cielo per scorgere le prime luminarie accese dalla Giunta Milia: resteranno in funzione ogni giorno, sino all’Epifania, dal tardo pomeriggio sino all’alba.

“Presto faremo altri eventi. Dal 9 dicembre ci saranno appuntamenti quasi quotidiani per sfruttare al meglio tutto il periodo prenatalizio”, prosegue Stocchino. “La risposta della cittadinanza, anche oggi, è stata oltre ogni aspettativa, possiamo dirci soddisfatti”.

