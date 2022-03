La nuova Bussola al Poetto di Quartu aprirà per l’estate. C’è la svolta per l’ex rudere, a cinque anni dall’inizio del cantiere che aveva trovato l’approvazione totale del Comune gli operai stanno per togliersi guanti e caschetti. Il nuovo albergo è pronto per l’inaugurazione, manca solo un ultimo dettaglio, burocratico: “Il passaggio autorizzativo al Suape”, spiega Massimo Balia, presidente della Cosir srl, società che si è occupata di cambiare il volto di quello che per decenni è stato un bar e una sala giochi e che, naturalmente, gestirà l’intera struttura. L’anticipazione a Casteddu Online arriva a poche settimane dalla fine del cantiere: “Massimo entro maggio”, promette Balia. Poi sarà solo questione di firme. Un’apertura quasi totale: “La parte ricettiva, con sei suites e il ristorante, più la piscina e il tratto di spiaggia privata destinato ai clienti saranno operativi da quest’estate. La Spa e un’altra parte sempre legata al settore balneare inizieranno nel 2023”. Parte, quindi, la “sfida” turistica a Cagliari. Il nome della spiaggia è lo stesso, Poetto, le amministrazioni sono differenti. Da subito dopo l’ospedale Marino sino al Margine Rosso la Giunta Milia è riuscita a farsi approvare il mega progetto legato al restyling del lungomare (area fitness, corsie per ciclisti e runner, deck e nuova pineta), il resto lo fanno i privati.

“Abbiamo già fatto cinque assunzioni. Due addetti alla reception, un direttore, un addetto alle manutenzioni e uno alle pulizie. Tutti sardi tra i 30 e i cinquant’anni. Quando apriremo la seconda parte potremo fare altre venti assunzioni”, spiega il titolare della Bussola. Che, tra mega centro benessere, piscina e spiaggia private, suites e ristorante, dovrebbe portare a Quartu un turismo di tipo “luxury”, cioè vacanzieri che possono spendere centinaia di euro a notte: “Turismo di lusso? No, diciamo per clienti che amano le cose belle e affascinanti. Non abbiamo ancora definito i prezzi, faremo uno studio di mercato per definire le tariffe”. Dettagli che, per quanto importanti, non sembrano essere destinati a minare la road map: “Lavori conclusi entro maggio, l’autorizzazione del Suape e l’apertura”. In un Poetto quartese dove anche altre strutture, altrettanto storiche, hanno deciso di darsi una poderosa “rinfrescata”, come nel caso de La Marinella, proprio accanto alla nuova Bussola.

L'articolo A Quartu la nuova Bussola apre in estate: 6 suites vista mare, piscina e spiaggia privata proviene da Casteddu On line.