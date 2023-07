A Quartu la mostra "Dürer, bulini e incisioni"

A Quartu tornano i grandi incisori della storia dell’arte con le opere di Albrecht Dürer, massimo esponente della pittura tedesca rinascimentale in esposizione dal 1 agosto presso gli spazi dell’ex Convento dei Cappuccini in Via Brigata Sassari. L’evento chiude il ciclo “I grandi incisori della Storia dell’Arte”, che ha già visto in città le opere di Goya e Piranesi.

Saranno presenti alla conferenza stampa di presentazione il Sindaco di Quartu Graziano Milia, la Presidente del Consiglio Comunale Rita Murgioni, la Presidente della V Commissione Cultura Caterina Giua insieme ai componenti della Commissione, il Direttore artistico della mostra e già direttore del museo MAGMMA, Walter Marchionni. L’evento gode del Patrocinio Ufficiale dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, in rappresentanza della quale sarà presente la Console Tedesca in Sardegna dott.ssa Alessandra Bruder.

Seguirà l’inaugurazione al pubblico.