A Quartu l’ex asilo di via Boito sarà un commissariato: addio vandali, arrivano i poliziotti

Consiglio comunale di Quartu si è espresso positivamente su un’importante delibera che riguarda la cessione a titolo gratuito dello stabile sito in via Boito che ospitava l’asilo nido.

Verrà concesso a titolo gratuito al demanio dello Stato, affinché venga trasferito il commissariato di polizia che ora ha sede in via Firenze.

Lo stabile di via Boito verte in condizioni disastrose e soggetto a continui raid vandalici, mentre quello di via Firenze è oramai totalmente inadeguato. I lavori saranno a totale carico dello Stato, il Comune dovrà concedere gratuitamente l’immobile sino a quando questo sarà utilizzato per fini di pubblica sicurezza.

ra mancano alcune formalità burocratiche e la cessione si concretizzerà. C

omplimenti a chi ha lavorato alacremente per questo risultato. La r

inascita della nostra città riparte anche da qui”. Soddisfatto anche il

consigliere comunale di minoranza di Fratelli d’Italia, Michele Pisano: “Per tanto tempo abbiamo combattuto per far sentire la voce dei residenti e dei lavoratori del quartiere. Troppo spesso non abbiamo ricevuto risposte. Quello che sarebbe dovuto essere un fiore all’occhiello della città a favore delle famiglie, è stato volgarmente violentato giorno dopo giorno. Questa ferita rimane, nonostante nell’immediato futuro la struttura verrà ristrutturata per accogliere il nuovo commissariato. E ora subito i lavori, subito sicurezza per il quartiere”.

Svolta decisiva per l’ex asilo di via Boito a Quartu, il Comune dona la struttura, abbandonata e sfregiata dai vandali, alla polizia. E proprio nel cuore del rione di Santo Stefano arriveranno agenti e volanti. C’è il sì definitivo del Consiglio comunale, la delibera sulla cessione a titolo gratuito dello stabile di via Boito è stata votata e approvata all’unanimità. I poliziotti lasceranno l’attuale caserma di via Firenze, ritenuta “inidonea ad ospitare il commissariato per dimensioni e condizioni manutentive”. E così si è trovato l’accordo tra Comune, prefettura e questura di Cagliari. La nuova “casa” dei poliziotti sarà nei metri quadri dell’ex asilo, ristrutturato nel lontano 2009 ma poi mai utilizzato. I residenti della zona si sono lamentati tantissimo, nell’ultimo decennio, per la presenza di sbandato e vandali. Il cancello dell’asilo, addirittura, era stato letteralmente abbattuto qualche mese fa.Ora, però, bisogna attendere i lavori di ristrutturazione, definiti dalla stessa amministrazione comunale “corposi”. A realizzarli non sarà il Comune, ma il Demanio. Tra i primi a commentare la svolta dell’ex asilo la consigliera di maggioranza Valeria Piras: “IlUn bene del patrimonio comunale sarà riconsegnato alla cittadinanza, si darà maggiore attenzione a un quartiere delicato, il degrado creato dai continui atti di devastazione sarà un lontano ricordo e i servizi di pubblica sicurezza saranno meglio distribuiti nella nostra città. O