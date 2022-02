A Quartu il ricordo delle foibe, la testimonianza di Francesco Amore: “Fuggito dall’Istria con la mia famiglia”

Per espressa volontà di legge- ha aggiunto l’assessora- in questa giornata sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. E’ quello che stiamo facendo qui oggi: abbiamo il dovere morale di ricordare le popolazioni torturate, assassinate e gettate tragicamente nelle foibe, nonché ricordare l’esodo progressivo dei luoghi dell’Istria e della Dalmazia in cui tanti italiani erano nati e in cui si erano insediati nei secoli. Il significato della giornata di oggi è quello trasmettere il valore del ricordo e del rispetto ai nostri ragazzi“. “.

E’ seguito l’intervento della vice-presidente della Commissione istruzione Laura Perra, che rivolta agli studenti presenti, li ha invitati a “Imparare dal passato, e a non farsi schiacciare dal rancore“. Ancora: “Nelle foibe la dignità umana è stata inghiottita. Il ricordo delle foibe e per me è quello del mio vicino di casa. Un uomo riservato, un ex pilota. Riuscì a volare via da Pola, in Istria, fino alla Sardegna. Dietro gli occhiali scuri nascondeva sua grande tristezza di esule“.

E’ poi intervenuto a portare la sua toccante testimonianza Francesco Amore, decano del consiglio comunale e figlio secondogenito di una famiglia esodata dall’Istria. La sua famiglia raggiunse l’Istria per decisione di Mussolini, destinata all’impiego nelle estrazioni nelle grandi miniere di carbone. “Durante la notte noi alloggiavamo in una serie di piccole abitazioni a contorno delle miniere“, racconta Amore, che descrive anche il clima di terrore crescente e la concitata fuga dall’Istria: “La notte ci svegliavano e ci mettevano in fila. Alcuni di noi venivano legati ai piedi col fil di ferro. Si sparava ai primi. Mia madre e mio padre avevano rischiato diverse volte. Quando mia madre rimase incinta decisero di lasciare l’Istria per salvare la bambina”. Un’esperienza che ha lasciato un segno profondo, ” ma anche un segno di speranza, che è sempre presente accanto all’uomo, che ha sempre davanti a se una strada per la salvezza. La storia insegna soprattutto ciò che NON dobbiamo fare“.

Il video della Giornata del Ricordo è presente anche sul canale Youtube del Comune di Quartu Sant'Elena al seguente Link: https://www.youtube.com/watch?v=4PUElWakNjE&t=365s

Una giornata nel segno della memoria e del ricordo, che ha visto impegnate le rappresentanze dell’Esecutivo e del Consiglio Comunale insieme ai ragazzi delle scuole, uniti in un momento di riflessione sulle grandi tragedie della storia, come monito ed insegnamento alle future generazioni affinché l’orrore vissuto non debba più ripetersi. Per scelta dell’Amministrazione comunale, già dallo scorso anno la Piazza del Donatore è stata eletta a luogo tangibile del, con l’apposizione di una stele in pietra che commemora attraverso il tratto della materia la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe al termine della Seconda Guerra Mondiale. I saluti istituzionali sono stati portati dall’Assessora all’Istruzione, che nel portare i saluti del Sindaco e di tutta l’Amministrazione comunale ha accolto insieme alla Presidente della Commissione Istruzione Ketty Giua e ad una delegazione di rappresentanti del Consiglio i ragazzi dell’Istituto Primo Levi.