A Quartu il nuovo porta a porta inizia tra le polemiche: “Tanti cittadini senza i mastelli con il microchip”

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Sei bidoncini tutti col microchip, tecnologici al massimo, ma ancora sconosciuti a migliaia di quartesi. Parte col piede sbagliato il nuovo porta a porta a Quartu Sant’Elena: tantissimi cittadini non hanno ancora potuto ottenere i nuovi mastelli e, se non riceveranno una multa, è perchè l’amministrazione comunale, in accordo con la De Vizia, è stata costretta a garantire il ritiro dei rifiuti, anche nei vecchi bidoncini, sino al prossimo diciotto aprile. Solo dopo scatteranno controlli e multe per chi non ha quelli nuovi. Ma, intanto, i disagi ci sono, nel primo giorno ufficiale del nuovo sistema. Con il caso della “zona bianca”, cioè decine di strade e stradine dove il ritiro dell’umido, da ottobre ad aprile, è garantito solo una volta alla settimana. Un ritmo di ritiro giudicato da più quartesi come “insufficiente”, col rischio di dover convivere con spazzatura e puzza dalla domenica al venerdì. L’amministrazione guidata dal sindaco Graziano Milia era già intervenuta più volte sul tema: l’ultimissimo intoppo, quello del numero sbagliato dei condomìni, aveva portato alla promessa di un acquisto extra di mastelli. Ma è proprio sulla mancata consegna dei nuovi bidoncini a tanti cittadini e commercianti che divampano le polemiche.Fratelli d’Italia, che tra i banchi del Consiglio esprime un voto, quello del consigliere Michele Pisano, ci va giù dura: “Inizia la nuova raccolta differenziata: grande disorganizzazione e disagi per i cittadini Ha preso il via la nuova raccolta differenziata. Fin da subito tantissimi cittadini, che non hanno potuto ricevere i mastelli presso il proprio domicilio, hanno manifestato i disagi e le lunghe attese presso l’eco centro. Fratelli d’Italia ritiene inaccettabile i tanti disservizi e disagi che i quartesi devo subire. Nel sito internet del comune viene indicato che chi non ha ancora ricevuto i nuovi mastelli dovrà inoltrare apposita richiesta agli uffici comunali, mediante prenotazione con un’istanza online. Ancora una volta la digitalizzazione viene utilizzata senza criterio e non si tengono in considerazione gli anziani e le persone che non hanno dimestichezza con internet. Ricordiamo che sino al 18 aprile sarà possibile conferire i rifiuti con i vecchi mastelli”.