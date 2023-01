A Quartu il commosso addio a Luca “lupo” Ghiani, morto dopo l’incidente in moto

A dieci giorni dalla morte di Luca Ghiani, avvenuta per le conseguenze di un bruttissimo incidente in moto lo scorso 8 novembre a Dolianova, oggi i familiari e i tanti amici del 54enne conosciuto nel mondo del motociclismo sardo potranno dare il loro ultimo saluto a “Lupo”, nome usato nelle gare di motocross sempre associato all’inseparabile numero 13. Il funerale verrà celebrato alle ore 11 nella chiesa di San Luca al Margine Rosso. “Ringraziamo di cuore tutto il personale medico e paramedico dell’ospedale Brotzu per il loro operato, professionalità e umanità dimostrataci nei due mesi di ricovero nel reparto di Rianimazione, consentendo a noi familiari di stargli vicino ancora per un po’ di tempo”, dicono la moglie, Elisabetta Orrù, e figlia, Andrea. A dicembre c’era stato un miglioramento che aveva alimentato le speranze di parenti e dei tanti amici. Poi, improvvisamente, il peggioramento e la morte, dieci giorni fa. Ghiani è morto per le conseguenze dell’incidente, aveva riportato un brutto trauma toracico e vertebrale. Il funerale dell’uomo in un primo momento è stato bloccato per degli accertamenti medici e relativa autopsia disposta dal pm Enrico Lussu. Una ulteriore sofferenza per la famiglia. Ora hanno potuto fissare la data per l’ultimo saluto. Tantissime le testimonianze d’affetto e vicinanza dei numerosi amici di Ghiani del mondo delle moto e del ciclismo. “Sono davvero tante le persone che gli volevano bene”, aggiunge la moglie. “Era onesto e sempre disponibile con chiunque gli chiedesse qualcosa”. Oltre all’ambiente lavorativo, è stata la sua passione per le due ruote a farlo conoscere per la sua generosità, diventando l’amico di tutti.