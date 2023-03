A Quartu i giovani del Margine Rosso fanno le ronde: "Cari incivili, il vostro tempo è finito"

Scarpe comode, occhi bene aperti e tanta voglia di difendere il loro rione. A Quartu, nella zona di Margine Rosso, sono i giovani invero protagonisti del cambiamento, in prima linea nelle ronde contro gli incivili organizzate dal comitato dei residenti, capitanato da Emanuele Contu. Per un’ora hanno girato soprattutto nelle zone di campagna e delle collinette, invase dalla spazzatura e terra di furti nei terreni privati: “È bellissimo e importante notare che sono i giovani i primi a volere giustizia e bellezza”, commenta Contu. “Il nostro obbiettivo principale è quello di frequentare sempre la zona, giorno e notte, per scoraggiare incivili e delinquenti, devono capire che il loro tempo è finito”. Tanti i rifiuti notati durante la prima ronda ufficiale ma nessun balordo. Meglio così.

“Vogliamo mandare anche un messaggio alle istituzioni, all’insegna della collaborazione. Il Comune ha già piazzato qualche cartello con l’avviso della videosorveglianza, sappiamo che presto attiveranno anche le fototrappole. Chiediamo, se possibile, anche di chiudere ai mezzi gli ingressi principali alle collinette, partendo da via Pitz’e Serra. Qui vengono a gettare rifiuti anche dagli altri Comuni”.