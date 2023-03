A Quartu i bambini a lezione di educazione stradale - Sardegna

I bambini di Quartu a lezione di educazione stradale. Un gioco di ruolo, un laboratorio, un'esercitazione per dar seguito, con la pratica, a quanto appreso negli incontri degli scorsi mesi, dedicati alla teoria. E per apprendere le prime nozioni sulla mobilità senza fatica e col sorriso sulle labbra, insieme ai propri compagni di classe.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono destinati, tra le altre cose, anche a finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale e a interventi a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, nonché allo svolgimento, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale.

Con questi presupposti, nella scuola elementare di via Nasturzi per gli studenti di due classi quinte è iniziato stamattina il corso pratico di sicurezza stradale. Voluto dall'amministrazione comunale, nell'ambito delle attività e delle iniziative di promozione per la sensibilizzazione degli studenti sul tema, il progetto 'Carreralonga', proposto dalla ditta Andrea Angioi, prevede un supporto pedagogico all'assunzione di comportamenti stradali corretti per gli alunni.

I due corsi di formazione si articolano in quattro lezioni: una teorica, una teorico-pratica e due pratiche. Al primo approccio con 'la strada' avuto oggi farà infatti seguito un altro laboratorio in cui gli studenti impareranno a riconoscere anche i cartelli stradali.

