A Quartu giochi e doni per i bimbi da un Babbo Natale speciale: “Parlerà in sardo”

Un incontro con Babbo Natale nella sua versione sarda. È l’iniziativa organizzata dall’Associazione Sa Bertula Antiga, in collaborazione con il Comune di Quartu, nell’ambito del programma studiato per stimolare la cittadinanza all’utilizzo della nostra lingua e creare le condizioni affinché essa si utilizzi anche nella vita di tutti i giorni. Per parlare in maniera fluida il sardo occorre innanzitutto conoscerlo. L’Amministrazione comunale è da tempo impegnata nella promozione della lingua e ha pertanto promosso il progetto Su sardu in Cuartu’, che include appuntamenti culturali di rilevo alternati a laboratori e altre iniziative, per grandi e per piccini. Anche in occasione delle ormai prossime festività natalizie è stata programmato un evento sul tema. Giovedì 22 dicembre 2022, dalle ore 17 alle 20, ecco un incontro con Babbo Natale in lingua sarda. L’iniziativa si terrà nella biblioteca delle minoranze linguistiche, presso l’ex Convento dei Cappuccini di via Brigata Sassari. Un appuntamento speciale dedicato ovviamente soprattutto ai bambini, che avranno anche la possibilità di ricevere direttamente dal Babbo Natale ‘isolano’ un piccolo dono. Un’occasione di incontro, di socialità e di promozione del sardo che ben rientra tra le finalità del progetto studiato dall’amministrazione comunale e finanziato dalla Regione e dal dipartimento degli Affari Regionali presso la presidenza del Consiglio dei ministri.