A Quartu boom di centenari, l'artista orrolese Stefano Pani crea il murale di tzia Palmira

Vince Piero Comandini. Questo l’esito del conteggio finale e definitivo: il consigliere regionale cagliaritano ha battuto Giuseppe Meloni. Ha preso meno voti (15 mila 527 contro i 18 mila 581 dell’avversario), ma ha conquistato 66 delegati mentre il suo avversario è rimasto fermo a 64. Dopo lo stop imposto dal pasticcio di Quartu (la competizione elettorale è stata bloccata dopo i sospetti di inquinamento da parte di forze politiche tradizionalmente avversarie) la commissione ha votato con 9 sì e 3 astenuti. Ora il voto definitivo sarà quello dell’assemblea regionale nelle prossime settimane che dovrà ratificare la decisione.

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Piero Comandini , nuovo segretario del Pd Sardegna ”, scrive nella propria pagina Facebook Marco Meloni, senatore Pd, “mi auguro che con questa elezione, e con un lavoro da realizzare insieme a Giuseppe Meloni – che merita i complimenti per il suo ottimo risultato – si apra una nuova pagina per il Pd sardo, che deve rapidamente prepararsi, insieme a tutto il centrosinistra autonomista, a sfidare la pessima destra che governa la Regione per batterla alle elezioni che si terranno tra meno di un anno. Grazie a Emanuele Cani per il lavoro generoso di questi anni, e alla comunità dei democratici e delle democratiche sarde, alle oltre 30mila persone che col voto alle Primarie hanno dimostrato di credere fortemente nel nostro partito. E ora mettiamoci al lavoro, insieme”.