A Quartu arrivano le casette natalizie in stile nordico: "Torronai, hobbisti e Babbo Natale al parco Matteotti"

Quartu, sul Natale 2023, punta sempre più in grande e, in qualche modo, sfida Cagliari sul terreno delle casette natalizie in stile nordico. Una sfida, per così dire, assolutamente amichevole, con la terza città della Sardegna che decide di puntare su una delle attrazioni che, negli anni, hanno riscosso sempre più successo. Dall’otto dicembre dicembre al 6 gennaio 2024, venti casette saranno aperte dalle 9 alle 20:30 all’interno del parco Matteotti, la centralissima area green. Dentro ogni casetta ci saranno hobbisti, torronai, produttori di birra e apicoltori: “Tutti sardi, in alcuni casi provenienti dalla stessa Quartu”, precisa il presidente della Pro Loco, Stefano Lai, a capo dell’organizzazione dello speciale villaggio natalizio. Certo, va anche ricordato che Quartu è stata, rispetto a Cagliari, già avanti per quanto riguarda le casette di Natale. Una decina di anni fa, infatti, ne vennero installate diverse nelle vie della città. Ora, invece, saranno tutte concentrate in uno stesso punto.

Ci sarà ovviamente spazio per Babbo Natale, pronto a scattare foto con i bambini ma anche con gli adulti avvolti dalla magia natalizia, più le mascotte della Disney, su tutti Paperino, Paperina, Topolino e Minnie: “Prevediamo anche eventi musicali, tra balli e launeddas. Ogni casetta la stiamo affittando a 500 euro per tutto il periodo e sono già quasi tutte prenotate. In caso contrario, chi vorrà utilizzare le 3 rimaste ancora libere, magari solo per una giornata, dovrà pagare 50 euro. Speriamo, con questa mossa, prima di tutto di vedere quale sarà la reazione della cittadinanza, e magari anche incuriosire i turisti. In vista dell’Epifania”, aggiunge Lai, “realizzeremo un presepe vivente in attesa dei Re Magi, dobbiamo ancora definire dove. E abbiamo deciso di riproporre, oltre al presepe nei rioni, anche il concorso delle vetrine addobbate a tema natalizio”.