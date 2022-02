Spazzamento, lavaggio e pulizia. Gli uomini della De Vizia, a Quartu, sono pronti a tornare in azione con pompe, idropulitrici e scope per garantire la massima igienizzazione nelle strade della città, dal centro alla periferia, arrivando sino al viale Poetto. Si tratta di interventi, per quanto classificati come supplementari, inseriti nell’appalto della raccolta differenziata. Così, dopo le tante lamentele di commercianti e residenti, sempre pronti a puntare il dito contro le strade sporche e invase dai rifiuti, scatta l’operazione pulizia. E in parallelo, anche i divieti di sosta per le automobili, con rimozione forzata per gli automobilisti sbadati: per far passare correttamente i mezzi della De Vizia, infatti, sarà necessario lasciare libere le parti delle strade più vicine ai marciapiedi, e parcheggiare altrove. L’avviso arriva direttamente dal Comune, e il rischio di beccarsi una multa è dietro l’angolo. E tutte le operazioni si svolgeranno di notte, tra le 22:30 e le cinque del mattino (proprio la fascia oraria nella quale sarà vietato parcheggiare). Ecco, di seguito, l’elenco delle strade e dei giorni.

