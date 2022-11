A Quartu apre un nuovo sportello per i cittadini stranieri - Sardegna

(ANSA) - QUARTU SANT'ELENA, 02 NOV - Apre un nuovo sportello a Quartu Sant'Elena per migliorare l'accesso ai servizi per cittadini stranieri. Il nuovo ufficio, nei locali dell'assessorato ai servizi sociali in via Cilea, si rivolge agli immigrati per fornire assistenza, orientamento e opportunità.

Una tipologia di sportello - spiega il Comune - che non solo accoglie le richieste dell'utenza, ma che, attraverso una comunicazione corretta e semplificata, incoraggia e accompagna l'utenza verso l'autonomia, fattore centrale nel processo di integrazione. Garantirà informazioni sui temi normativi, sui diritti, sui servizi riguardanti gli extracomunitari e gli stranieri in generale. È inoltre previsto l'orientamento ai servizi del territorio, l'affiancamento e l'indirizzo per il disbrigo delle pratiche come l'ottenimento di documenti e la compilazione della modulistica, per ottenere documenti.

Su appuntamento sarà fornita anche assistenza alla compilazione di domande tramite applicativi telematici. E sarà dato supporto alle iniziative ricreative, sportive e culturali, come per esempio l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione della lingua italiana, sempre con l'obiettivo di favorire l'integrazione.

Il ricevimento degli utenti è previsto nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.30, previo appuntamento. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna