A Quartu 3 vigili del fuoco eroi: “Hanno avuto un colpo di calore ma sono tornati subito a lottare”

Eroi, non ci sono altre parole. Tre Vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari hanno lottato contro l’incendio scoppiato tra viale Colombo e Molentargius quando le fiamme non erano ancora molto estese, per proteggere il capannone della ditta di piscine Denotti, poi andato lo stesso distrutto dal fuoco. Tutti bardati e protetti, con in mano le manichette dell’antincendio, sono rimasti vittime di un improvviso colpo di calore, dovuto alle altissime temperature, arrivate a livello record per colpa dell’incendio. Sono stati soccorsi dai medici del 118 e, dopo mezz’ora, sono ritornati in trincea. A raccontare il fatto sono gli stessi vertici del comando di viale Marconi: “I 3 pompieri sono tornati, dopo poco tempo, ad aiutare i loro colleghi”.