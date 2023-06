A Putzu Idu tornano gli ombrelloni in spiaggia e anche i rifiuti nei bagni abbandonati

Estate A distanza di otto mesi una nuova segnalazione: "Nulla è cambiato"

La discarica creata attorno alla vecchia struttura che ospitava i bagni a Putzu Idu

San Vero Milis



Tornano gli ombrelloni sulla spiaggia e a Putzu Idu ricompaiono anche i rifiuti nel cortile della struttura nata per ospitare i servizi igienici, chiusa ormai da anni: una vera e propria discarica a cielo aperto, considerando la mole di sacchetti abbandonati.

“Gli incivili sono tornati”, denuncia una frequentatrice della località marina nel territorio di San Vero Milis, che si domanda: “Come è possibile che il Comune non trovi una soluzione a questo degrado? Mi chiedo se non sarebbe giusto mettere delle telecamere di sorveglianza per contrastare questo grave problema”.

“L’odore è insopportabile e la quantità di mosche fa paura”, continua il messaggio. “Trovo assolutamente ingiusto che davanti a un mare splendido che tutti ci invidiano, possa esserci tanta porcheria”.

Una soluzione? “Si potrebbe riattivare la struttura e sorvegliare lo scarico dei camper, dando anche lavoro. Basterebbe davvero poco per avere e mantenere un certo decoro. Chiedo solo una marina più pulita, con servizi, e dove quello che deve funzionare non siano solo i parcheggi a pagamento”.

Otto mesi fa la stessa persona aveva segnalato il medesimo problema, denunciando la presenza dei rifiuti a due passi dai fenicotteri.

Lunedì, 26 giugno 2023

