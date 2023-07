A Putzu Idu e Mandriola le giornate di prevenzione delle cecità. Tante attività per i bambini

San Vero Milis

Torna l’iniziativa promossa da Iapb Italia Onlus e Unione ciechi di Oristano

Nuovo appuntamento con l’iniziativa estiva di prevenzione delle cecità promossa da Iapb Italia Onlus con la sezione di Oristano dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, insieme all’associazione Le Belle Donne e al Comune di San Vero Milis. Anche per l’edizione 2023 “La prevenzione non va in vacanza” sarà ospitata a Putzu Idu e Mandriola.

Domani, martedì 18 luglio, sul lungomare di Putzu Idu spazio ad animazione e consegna di gadget, dalle 9 alle 13, al chiosco Met.

Mercoledì 19 luglio l’appuntamento è nella biblioteca di Mandriola, dalle 16 alle 19. In programma un laboratorio con i lego bricks braille, per insegnare il Braille ai bambini non vedenti in maniera giocosa. Ci sarà spazio anche per l’animazione musicale, con balli e ginnastica a cura della palestra Fitness in love di Nurachi.

Domani e dopodomani verranno inoltre distribuiti magliette, cappellini e occhiali da sole per i bambini.

“Il sole”, aveva ricordato nelle scorse settimane il presidente della sezione di Oristano dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti Leonardo Nurra, “è un’importante fonte di benessere per l’organismo, ma può rappresentare un fattore di rischio e provocare danni irreversibili anche agli occhi. È fondamentale, quindi, mantenere un atteggiamento responsabile in estate e seguire alcune semplici regole”.

“L’esposizione continuata alla luce del sole, in particolar modo in luoghi con molto riverbero può causare l’infiammazione acuta della congiuntiva e della cornea”, aveva sottolineato il presidente Nurra, “con sintomi come gonfiore, dolore, lacrimazione e sensazione di sabbia negli occhi”.

L’iniziativa “La prevenzione non va in vacanza” è inserita nel calendario della rassegna Altrimari.